«Манчестер Юнайтед» проиграл больше матчей с разницей в 3+ гола после ухода Фергюсона, чем при нём

«Тоттенхэм» нанёс «Манчестер Юнайтед» крупное поражение в матче Английской премьер-лиги (3:0).

В первом тайме команда Эрика тен Хага пропустила быстрый гол и осталась в меньшинстве, а после перерыва не смогла исправить ситуацию, позволив гостям ещё дважды поразить ворота Андре Онана. Согласно сведениям Opta, это уже 23-е поражение «Манчестер Юнайтед» с разницей в три или более гола в рамках АПЛ с момента ухода сэра Алекса Фергюсона с должности тренера (424 матча). Под руководством легендарного шотландца «красные дьяволы» проиграли крупно лишь 22 раза в 1035 встречах.

Напомним, сэр Алекс Фергюсон покинул пост рулевого «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.