Харгривз: «Гравенберх великолепен, но «Ливерпулю» нужен опорник»

Бывший английский футболист Оуэн Харгривз считает, что Райан Гравенберх не решит все проблемы «Ливерпуля» в полузащите.

Нидерландец стал ключевым игроком «красных» при Арне Слоте. Многие считают 22-летнего хавбека одним из главных открытий сезона в Премьер-лиге.

«У Гравенберха есть всё, но он не профильный опорник. Это имеет значение.

Райан – великолепный полузащитник, он может играть как бокс-ту-бокс. Однако, думаю, для отдельных ключевых матчей вам нужен профильный опорник, если вы хотите выиграть АПЛ или Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» доказал это в прошлом с Фабиньо, «Манчестер Сити» – с Родри. Я думаю, что «Ливерпуль» ещё вернётся к вопросу усиления этой позиции. Но стоит отдать должное Гравенберху, который воспользовался своим шансом», – приводит Empire of the Kop слова Харгривза.