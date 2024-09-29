«Манчестер Юнайтед» забил 5 голов после 6 туров АПЛ – худший показатель за 17 лет

«Манчестер Юнайтед» крупно уступил «Тоттенхэму» в родных стенах (0:3).

При минимальном счёте в пользу гостей капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш получил красную карточку, что явно не помогло команде Эрика тен Хага. В оставшееся время «шпоры» забили ещё дважды, а у «Юнайтед» ответа так и не нашлось.

В шести матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги манкунианцы смогли забить всего пять голов. Как сообщает Squawka, это клубный антирекорд за последние 17 лет (в сезоне-2007/08 было забито четыре мяча после шести туров).

Следующий соперник «Манчестер Юнайтед» в чемпионате – «Астон Вилла». Матч пройдёт в Бирмингеме 6 октября.