Эшли Янг жёстко раскритиковал «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг высказался об игре команды в матче против «Тоттенхэма» (0:3).

Коллектив Эрика тен Хага пропустил уже на 3-й минуте домашнего поединка. На 42-й Бруну Фернандеш увидел перед собой красную карточку, и в большинстве «шпоры» смогли забить ещё дважды.

«Манчестер Юнайтед» не сделал ничего. Не было видно попыток, самоотдачи, на поле не хватало лидеров. Разрозненная игра, каждый был сам по себе. Плохо от самого начала и до конца. Они даже не попытались создать проблемы «Тоттенхэму», – заявил 39-летний игрок «Эвертона», выступая на Sky Sports.

«Красные дьяволы» занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ с семью набранными очками после шести туров.