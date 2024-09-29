Кулушевски установил рекорд в матче против «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски впечатляюще выступил в поединке с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Швед записал на свой счёт забитый мяч – он отличился на 47-й минуте и установил на табло счёт 2:0. Кроме того, как отмечает Opta, Кулушевски создал для товарищей девять голевых шансов – рекордный показатель для игроков гостей в матчах Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» за всё время сбора статистики (с сезона-2003/04).

Стоит отметить, что на 42-й минуте капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш получил красную карточку, оставив свою команду вдесятером.

На счету Деяна Кулушевски один забитый гол и один результативный пас в шести матчах текущего розыгрыша чемпионата Англии.