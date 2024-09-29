Джонсон – о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Тоттенхэм» полностью доминировал»

Вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон ответил на вопросы журналистов после разгрома «Манчестер Юнайтед» (3:0).

23-летний валлиец открыл счёт уже на 3-й минуте встречи, а во втором тайме по одному голу забили Деян Кулушевски и Доминик Соланке. «Красные дьяволы» играли вдесятером с 42-й минуты – красную карточку получил капитан Бруну Фернандеш.

«Мы полностью доминировали и в равных составах, и после удаления «Манчестер Юнайтед», – считает Джонсон. – У нас был чёткий план на игру, и мы сделали именно то, что хотели», – поведал в разговоре со Sky Sports автор первого гола «шпор».

«Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице с десятью очками, «Манчестер Юнайтед» – 12-й с семью баллами.