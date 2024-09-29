Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» придёт в норму»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг верит в стойкость игроков своей команды.

В воскресенье «красные дьяволы» потерпели очередное поражение, крупно уступив в родных стенах «Тоттенхэму» (0:3). В прессе всё активнее обсуждается приближающееся увольнение тен Хага, однако нидерландский специалист верит, ситуация нормализуется.

«Мы придём в норму. Всегда наступает новый день, мы извлекаем уроки из трудных моментов. Наши игроки обладают сильным характером, мы будем в норме», – передаёт журналист Фабрицио Романо комментарии тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» набрал всего семь очков после шести туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. Команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице.