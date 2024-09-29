Тен Хаг ответил, не боится ли увольнения из «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о возможной отставке.

Давление на нидерландского специалиста усилилось после домашнего поражения от «Тоттенхэма» (0:3) в матче шестого тура Премьер-лиги.

«Я не думаю об этом [о потере работы]. Летом мы с руководителями и владельцами приняли решение продолжить совместную работу. Мы провели тщательный анализ, чтобы понять, какие изменения нужны «Манчестер Юнайтед» как организации, как формировать команду. Все решения принимались сообща, хотя мы понимали, что на это потребуется время. Мы все в одной лодке – владельцы, руководящая группа, персонал и игроки», – приводит журналист Лаури Уитуэлл высказывания тен Хага.