Тен Хаг прокомментировал крупное поражение «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями об игре своей команды в матче против «Тоттенхэма» (0:3).

«Шпоры» повели в счёте уже на 3-й минуте встречи, а в концовке первого тайма «красные дьяволы» остались в меньшинстве из-за удаления капитана Бруну Фернандеша. После перерыва зрители «Олд Траффорд» увидели ещё два гола в ворота хозяев поля.

«Пропущенный в самом начале гол сказался на нашей вере в себя. Этого можно было избежать. Мы допустили подобную ошибку в матче с «Твенте».

Мы могли вернуться в игру, у нас были моменты. Даже после красной карточки мы создавали шансы. Я не думаю, что удаление справедливо.

Теперь нам следует принять произошедшее и стать сильнее. Нужно сосредоточиться на следующей игре и выступить лучше, чем сегодня», – поведал в интервью BBC тен Хаг.