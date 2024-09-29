Постекоглу – о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Могли забить ещё больше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался об успехе своей команды в матче против «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Шпоры» открыли счёт уже на 3-й минуте, когда отличился Бреннан Джонсон. Незадолго до перерыва хозяева поля остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Бруну Фернандеш. Во втором тайме Деян Кулушевски и Доминик Соланке закрепили победу «Тоттенхэма».

«Мы были хороши, отличная победа. Мы играли в свой футбол, были агрессивны. Именно такими мы хотим быть.

Я видел настрой ребят, они не зацикливались на упущенных моментах. Я знал, что голы придут. Возможно, мы должны были забить ещё пару раз.

Мы хорошо контролировали ситуацию, но, честно говоря, я не думаю, что удаление сильно повлияло – «Манчестер Юнайтед» опасен в переходах в любом случае», – сказал в беседе с BBC Постекоглу.