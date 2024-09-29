Бруну Фернандеш: «Это не красная карточка»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:3) и свою красную карточку.

Португальский полузащитник был удалён на 42-й минуте встречи. К тому моменту «шпоры» вели с минимальным счётом. Оставшись вдесятером, «красные дьяволы» пропустили ещё дважды.

«Я хотел дать это интервью, поскольку именно я получил красную карточку, что подвело команду. Команда проявила характер, стойкость и упорство. Это было непросто, но они старались.

Я считаю, что это ни в коем случае не красная карточка. Это нарушение, но не удаление. Судья говорил мне, что я задел соперника шипами, но это неправда. Если рефери хотел показать жёлтую, так как это срыв контратаки, – хорошо, я согласен. Но не более того», – цитирует BBC Фернандеша.