У «Манчестер Юнайтед» один гол на «Олд Траффорд» в этом сезоне АПЛ

Сегодня, 29 сентября, «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл дома «Тоттенхэму».

Встреча шестого тура чемпионата Англии завершилась со счетом 3:0 в пользу «шпор».

Данный матч стал уже третьим домашним для «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне АПЛ. Стоит сказать, что в этих играх команда Эрика тен Хага смогла отличиться всего один раз. Это произошло в первом туре с «Фулхэмом» (1:0). После чего «красные дьяволы» потерпели два разгромных поражения от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» с одинаковым счетом 0:3.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в АПЛ, набрав в шести турах семь очков.