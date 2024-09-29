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Впервые за 6 лет «Манчестер Юнайтед» не забил дома «Тоттенхэму»

29 Сентября 2024 • 20:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Тоттенхэм
окончен

В шестом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом проиграл на своём поле «Тоттенхэму».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонского коллектива.

Стоит сказать, что впервые за шесть последних лет «Манчестер Юнайтед» не смог в домашнем матче распечатать ворота «Тоттенхэма». В прошлый раз такое случалось в августе 2018 года. Отметим, что та встреча тоже завершилась победой «шпор» со счетом 3:0.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в АПЛ, имея в копилке семь очков. «Тоттенхэм» идет на восьмой сточке, добыв десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед

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