Впервые за 6 лет «Манчестер Юнайтед» не забил дома «Тоттенхэму»

В шестом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом проиграл на своём поле «Тоттенхэму».

Встреча между командами завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонского коллектива.

Стоит сказать, что впервые за шесть последних лет «Манчестер Юнайтед» не смог в домашнем матче распечатать ворота «Тоттенхэма». В прошлый раз такое случалось в августе 2018 года. Отметим, что та встреча тоже завершилась победой «шпор» со счетом 3:0.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в АПЛ, имея в копилке семь очков. «Тоттенхэм» идет на восьмой сточке, добыв десять баллов.