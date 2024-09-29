Четыре футболиста, из-за которых «Тоттенхэм» так легко разгромил «Манчестер Юнайтед» на его поле

Ставим оценки футболистам Эрика тен Хага

Третий матч подряд выиграл «Тоттенхэм», в третий раз подряд забил три гола. Но эти три гола самые приятные – отгружены они «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». У «красных дьяволов» очередной провал, очередная неудача.

Давайте разбираться, из-за кого же мы увидели столь лёгкий разгром? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Эрика тен Хага.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ДИОГУ ДАЛОТ – 4,0. Стоит отметить, что отвратительно сыграл весь «МЮ», только Онана, Мартинес и Майну могут хоть немного зацепить похвалы. А ругать начинаем с левого фланга, где ужасающе действовал Далот.

Бреннан Джонсон без проблем замыкал штангу два раза – забил гол и попал в штангу. Диогу за валлийцем вообще не успевал.

МАНУЭЛЬ УГАРТЕ – 4,0. В центре поля ровно та же пустота. Угарте постоянно терял подключения Кулушевски, создавшего три (!) голевых момента. Ещё и сам отличился Деян. А у Мануэля только жёлтая карточка в пассиве и три фола. Зона опорная никак не мешал развитию «шпорных» атак.

МАРКУС РЭШФОРД – 4,0. Атака «МЮ» тоже слабо мешала обороне «Тоттенхэма». Рэшфорд ещё и начал с потери, после которой Ван де Вен разогнал опаснейшую контратаку. Из обострений у Маркуса только одна неплохая диагональ на Гарначо, а в остальном девять потерь и абсолютная блёклость.

БРУНУ ФЕРНАНДЕШ – 3,0. Грубый фол на красную карточку, пусть и звучат мнения, что Бруну поскользнулся. Зачем нужно было так жёстко идти на Мэддисона? Эпизод много не решал. А так Фернандеш максимально подставил свою команду. Забрал с собой весь креатив, ещё и на тайм оставил команду в меньшинстве.