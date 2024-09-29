«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч шестого тура АПЛ состоялся 29 сентября на стадионе «Олд Траффорд».

Воскресенье в АПЛ закрывали футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», на неделе дебютировавшие в общем этапе Лиги Европы. Дебют получил разный эмоциональный окрас: Эрик тен Хаг боролся с родным «Твенте» и победить не смог, а «Тоттенхэм» с девятой минуты играл в меньшинстве, но всё равно разгромил «Карабах». Теперь им предстояло отложить усталость от еврокубков и сойтись лицом к лицу в АПЛ.

Лучше получилось перестроиться на чемпионат у «шпор». На третьей минуте Микки Ван де Вен отобрал мяч у Рэшфорда, домчался до чужой штрафной площади и самолично прострелил на Джонсона. Бреннан просто не мог подставить партнёра, с нескольких метров пробил точно – 0:1. И пока Эрик тен Хаг качал головой на бровке, «шпоры» могли забивать и второй мяч.

Джеймс Мэддисон разыграл короткую «стеночку» с Кулушевски, вывалился на Андре Онана и пытался того перекинуть. Техничного гола не получилось, голкипер плечом отвёл угрозу. А следом ещё и Удожди вскрыл фланг, перевёл мяч на Кулушевски, а тот продлил на Джонсона. Бреннан опять в полном одиночестве летел замыкать дальнюю штангу, бил наверняка. От верного гола «МЮ» спасла штанга.

На такое огромное количество моментов «МЮ» ответил с трудом. Но ответил хорошо: Майну влетел в штрафную площадь, сместился к флангу и прострелил, а Зиркзее пробил. Викарио пришлось сильно постараться, чтобы спасти. На кураже был и ещё шанс у «дьяволов». Рэшфорд навесил на Гарначо, Алехандро замкнул богатырским ударом в ближний угол, но сотряс штангу ворот.

На этом радостные новости для «МЮ» закончились. В ответной атаке обязан был забивать Вернер, но после отличной передачи из глубины пробил он точно в корпус голкиперу. А перед перерывом Мэддисон простым финтом убрал Бруну Фернандеша, прыгнувшего шипами вперёд. Очень грязно сыграл португалец, за что сразу получил красную карточку и на тайм оставил «МЮ» в меньшинстве.

А со старта второй половины встречи надежды «дьяволов» хотя бы на ничью растаяли. Соланке отдал направо, там Джонсон разогнался и прострелил, а Кулушевски метров с пяти вогнал мяч в сетку – 0:2. «Шпоры» продолжили атаковать, настроившись на разгром. Онана парировал удары Педро Порро и Вернера, Тимо упорно бил в голкипера, находясь в десяти метрах от ворот. Только Соланке не был так расточителен, он и устроил разгром.

Бергвалль от угла поля подал, Сарр скинул во вратарскую, а набежавший Доминик с метра дослал мяч в сетку – 0:3. Второй матч подряд «Тоттенхэм» выигрывает с этим счётом и продлевает победную серию. А «МЮ» скатывается во вторую половину турнирной таблицы.