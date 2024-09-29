Майну получил травму в матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну получил травму в матче шестого тура Английской премьер-лиги с «Тоттенхэмом».

В самом конце первого тайма 19-летний футболист получил повреждение и даже не смог доиграть до перерыва. Вместо Майну на поле появился Мэйсон Маунт.

Стоит сказать, что перед травмой Майну «Манчестер Юнайтед» лишился Бруну Фернандеша, который был удален за фол на Мэддисоне.

Встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» продолжается в эти минуты. Следить за ходом всех событий игры можно в прямой текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.