«Манчестер Юнайтед» потерял игрока из-за удаления в матче с «Тоттенхэмом»

В эти минуты проходит игра шестого тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

В конце первого тайма атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш срубил в центре поля Джеймса Мэддисона, за что был награжден прямой красной карточкой.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» уступает на своем поле «Тоттенхэму» со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Бреннан Джонсон, который отличился уже на третьей минуте.

Следить за всеми событиями поединка можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.