Дубль Делапа отобрал у «Астон Виллы» победу над «Ипсвичем»

В шестом туре Премьер-лиги «Ипсвич» и «Астон Вилла» забили достаточно много, если брать во внимание минимальное количество моментов.

Уже на восьмой минуте Джек Кларк вывел на ударную позицию Лиама Делапа, а тот был точен - 1:0. Гости быстро отыгрались стараниями Моргана Роджерса, а на 32-й минуте навес Леона Бэйли головой замкнул Олли Уоткинс - 1:2.

На 72-й минуте Делап оформил дубль за счет индивидуальных действий и сравнял счет.

«Ипсвич» набрал четвертое очко и делит 15-е место, а соперник делит четвертую строчку.