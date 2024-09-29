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Дубль Делапа отобрал у «Астон Виллы» победу над «Ипсвичем»

29 Сентября 2024 • 17:59 Комментировать
Ипсвич
2:2
Астон Вилла
окончен

В шестом туре Премьер-лиги «Ипсвич» и «Астон Вилла» забили достаточно много, если брать во внимание минимальное количество моментов.

Уже на восьмой минуте Джек Кларк вывел на ударную позицию Лиама Делапа, а тот был точен - 1:0. Гости быстро отыгрались стараниями Моргана Роджерса, а на 32-й минуте навес Леона Бэйли головой замкнул Олли Уоткинс - 1:2.

На 72-й минуте Делап оформил дубль за счет индивидуальных действий и сравнял счет.

«Ипсвич» набрал четвертое очко и делит 15-е место, а соперник делит четвертую строчку.

Протокол игры  
Ипсвич2:2Астон Вилла
(1:0) Делап Лиам8'  
  15'Роджерс Морган (1:1)
  32'Уоткинс Олли (1:2)
(2:2) Делап Лиам72'  
Мурич АриянетТуанзебе Аксел  54'О'Ши ДараГривз Джейкоб  74'Дэвис ЛейфМорси Сэм  45' 90' (Луонго Массимо ( 90') Филлипс Кэлвин 69' (Тейлор Джек ( 69') Огбене Чидози 69' (Бёрнс Уэс ( 69') Хатчинсон ОмариКларк Джек 90' (Хирст Джордж ( 90') Делап Лиам  45' 90' (Шмодикс Сэмми ( 90')
Запасные: Чаплин КонорДжонсон БенУолтон КристианТаунсед Конор
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриКарлос Диего СантосТоррес Пау IIДинь Люка  46' 84' (Матсен Ян ( 84') Онана АмадуТилеманс Юри 84' (Баркли Росс ( 84') Бэйли Леон 65' (Филоджин-Байдейс Джейден ( 65') Роджерс Морган 65' (Дуран Джон ( 65') Рамси ДжакобУоткинс Олли 84' (Буэндия Эмилиано ( 84')
Запасные: Неделькович КостаГоси ДжоБогард ЛамарСвинкелс Сил
29 сентября. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).
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Евро-Футбол.Ру,
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