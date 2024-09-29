Дубль Делапа отобрал у «Астон Виллы» победу над «Ипсвичем»

В шестом туре Премьер-лиги «Ипсвич» и «Астон Вилла» забили достаточно много, если брать во внимание минимальное количество моментов.
Уже на восьмой минуте Джек Кларк вывел на ударную позицию Лиама Делапа, а тот был точен - 1:0. Гости быстро отыгрались стараниями Моргана Роджерса, а на 32-й минуте навес Леона Бэйли головой замкнул Олли Уоткинс - 1:2.
На 72-й минуте Делап оформил дубль за счет индивидуальных действий и сравнял счет.
«Ипсвич» набрал четвертое очко и делит 15-е место, а соперник делит четвертую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Делап Лиам8'
|15'Роджерс Морган (1:1)
|32'Уоткинс Олли (1:2)
|(2:2) Делап Лиам72'
Мурич Ариянет•Туанзебе Аксел• 54'О'Ши Дара•Гривз Джейкоб• 74'Дэвис Лейф•Морси Сэм 45'90' (Луонго Массимо (90') •Филлипс Кэлвин69' (Тейлор Джек (69') •Огбене Чидози69' (Бёрнс Уэс (69') •Хатчинсон Омари•Кларк Джек90' (Хирст Джордж (90') •Делап Лиам 45'90' (Шмодикс Сэмми (90')
Запасные: Чаплин Конор•Джонсон Бен•Уолтон Кристиан•Таунсед Конор
Мартинес Эмилиано•Конса Эзри•Карлос Диего Сантос•Торрес Пау II•Динь Люка 46'84' (Матсен Ян (84') •Онана Амаду•Тилеманс Юри84' (Баркли Росс (84') •Бэйли Леон65' (Филоджин-Байдейс Джейден (65') •Роджерс Морган65' (Дуран Джон (65') •Рамси Джакоб•Уоткинс Олли84' (Буэндия Эмилиано (84')
Запасные: Неделькович Коста•Госи Джо•Богард Ламар•Свинкелс Сил
29 сентября. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).
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