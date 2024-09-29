«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» объявили составы на матч АПЛ

В центральном матче шестого тура Английской премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот, Майну, Угарте, Фернандеш, Гарначо, Зиркзее, Рэшфорд.

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, в свою очередь, доверил место в стартовом составе следующим футболистам: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Мэддисон, Бентанкур, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Вернер.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.