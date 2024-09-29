Поттер может возглавить команду в АПЛ

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер в обозримом будущем может вернуться к работе. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, рассмотреть кандидатуру 49-летнего специалиста может «Саутгемптон». Такое возможно в случае, если «святые» решат расстаться с Расселом Мартином по причине неудовлетворительных результатов.

На текущий момент «Саутгемптон» занимает предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В пяти прошедших матчах чемпионата «святые» смогли набрать только одно очко.

Ближайший матч «Саутгемптон» проведёт в понедельник, 30 сентября, - против «Борнмута».