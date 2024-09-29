Бербатов вспомнил, как его встречал Фергюсон: «Я был шокирован»

Известный в прошлом футболист Димитар Бербатов поделился воспоминаниями о переходе в «Манчестер Юнайтед», который состоялся в 2008 году. Болгарин вспомнил, как его встречал сам сэр Алекс Фергюсон.

«Я был шокирован. Это может быть пугающим, особенно для меня, когда выходишь из самолёта и бац – видишь сэра Алекса. Я думал, что мне сказать, как к нему обратиться. Думал, не буду ли я выглядеть глупо? У меня в голове было столько вопросов, но он был великолепен. Он отвёз нас в Каррингтон, эта поездка для меня была как научная фантастика. Я даже не знал, что сказать. Это был идеальный день. Изнурительный, но идеальный, потому что я много работал, чтобы оказаться там», - сказал Бербатов The Telegraph.

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