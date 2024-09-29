«Отвали»: Бербатов вспомнил, как «Манчестер Сити» хотел увести его у «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом нападающий Димитар Бербатов вспомнил, как в 2008 году переходил из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед». По словам болгарина, в последний момент в борьбу за него вмешался «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» хотел подписать со мной контракт в последний день трансферного окна. Я сказал своему агенту: «Отвали, мы переходим в «Манчестер Юнайтед». Из-за истории, престижа, игроков, тренера, футболки. У меня никогда не было сомнений в том, что приезд на «Олд Траффорд» был правильным решением», - сказал Бербатов в интервью The Telegraph.

Димитар Бербатов играл за «Манчестер Юнайтед» в 2008-2012 годах.