Конате поведал, что Слот сказал игрокам «Ливерпуля» в перерыве матча АПЛ

В субботу вечером «Ливерпуль» стал единоличным лидером Премьер-лиги, обыграв на выезде «Вулверхэмптон» со счётом 2:1. Защитник мерсисайдской команды Ибраима Конате после игры дал комментарий.

«Первый тайм был очень тяжёлым для команды, потому что мы опаздывали с действиями. В перерыве тренер сказал, что нам нужно больше концентрации и больше агрессии при начале прессинга. Думаю, мы хорошо отыграли первые 15 мнут второго тайма, а потом снова была большая битва. Но мы этого ожидали – мы должны помнить об этом и учиться на ошибках», - слова Конате приводит портал Goal.

Следующий матч «Ливерпуль» проведёт 2 октября – против «Болоньи» в Лиге чемпионов.