Тен Хаг: Я не дружу ни с кем из тренеров АПЛ

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, дружит ли он с кем-то из тренеров, работающих в Английской премьер-лиге.

«Нет. Мы просто коллеги, не друзья. В английском футболе всегда была хорошая традиция, когда тренеры встречаются после матчей. Но с учётом всех нынешних обязанностей перед СМИ эта традиция постепенно уходит в прошлое», - сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч шестого тура Премьер-лиги против «Тоттенхэма». Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.