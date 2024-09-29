Троссар прокомментировал вырванную «Арсеналом» победу

Нападающий «Арсенала» Леандро Троссар выказался после победы над «Лестером» со счётом 4:2. «Канониры» забили дважды в добавленное ко второму тайму время.

«Это было облегчение. У меня было несколько возможностей, но я промахивался. Нужно было продолжать верить. Было здорово, когда мяч попал в сетку, и я снова дал команде преимущество. Ребята продолжали верить, идти вперёд и создавать моменты. Когда что-то идёт не так, нужно действовать именно в таком ключе – продолжать давить. В конце концов, удача была на нашей стороне», - сказал Троссар пресс-службе «Арсенала».

Во вторник, 1 октября, «Арсенал» проведёт матч Лиги чемпионов против «ПСЖ».