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«Очень тревожно»: Артета высказался после матча с «Лестером»

29 Сентября 2024 • 13:38 Комментировать
Арсенал
4:2
Лестер

«Арсенал» в субботу обыграл «Лестер» со счётом 4:2, забив два гола в добавленное ко второму тайму время. По ходу игры «канониры» потеряли перевес 2:0, и рулевой команды Микель Артета высказался на этот счёт.

«Очень тревожно. С учётом той игры, которую мы показывали, в теории такого [отыгрыша соперника] не должно было произойти. Но это футбол, в этом и есть его красота по сравнению со многими другими видами спорта. Затем нам нужно было заслужить победу другим способом, и мы это сделали», - сказал Артета журналистам.

Следующий матч «Арсенал» проведёт во вторник, 1 октября, - против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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