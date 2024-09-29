«Очень тревожно»: Артета высказался после матча с «Лестером»

«Арсенал» в субботу обыграл «Лестер» со счётом 4:2, забив два гола в добавленное ко второму тайму время. По ходу игры «канониры» потеряли перевес 2:0, и рулевой команды Микель Артета высказался на этот счёт.

«Очень тревожно. С учётом той игры, которую мы показывали, в теории такого [отыгрыша соперника] не должно было произойти. Но это футбол, в этом и есть его красота по сравнению со многими другими видами спорта. Затем нам нужно было заслужить победу другим способом, и мы это сделали», - сказал Артета журналистам.

Следующий матч «Арсенал» проведёт во вторник, 1 октября, - против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.