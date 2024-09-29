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Палмер отреагировал на сравнение с Бергкампом

29 Сентября 2024 • 13:32 Комментировать

Коул Палмер оформил покер в матче АПЛ против «Брайтона», который «Челси» выиграл в субботу со счётом 4:2. Тео Уолкотт сравнил Палмера с такими звёздными экс-футболистами, как Деннис Бергкамп и Робин ван Перси. Лидер «Челси» дал комментарий на этот счёт.

«Я знаю, что Бергкамп является легендой Премьер-лиги, но на самом деле я не следил за его выступлениями. Тогда я был слишком молод. Я видел нарезки, он был топовым футболистом. Так что говорю Тео Уолкотту спасибо», - цитирует Палмера портал Goal.

Коул Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, которому удалось оформить покер в первом тайме.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тео Уолкотт Деннис Бергкамп Коул Палмер ещё теги
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