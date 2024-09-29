Мареска высказался насчёт ошибок вратаря «Челси»

В субботу «Челси» обыграл дома «Брайтон» со счётом 4:2 благодаря покеру Коула Палмера. Голкипер лондонской команды Роберт Санчес допускал ошибки в моментах с обоими пропущенными голами. Комментарий на этот счёт дал тренер «пенсионеров» Энцо Мареска.

«Мы пропустили два гола. В первом случае была ошибка, обычная ошибка. Во втором случае для меня это было похоже на попытку прочитать момент. Нам не нужно было рисковать, ведь счёт был 3:1. Рисковать должен был соперник, а не мы. Я сказал Санчесу и игрокам: «Мы пропустим ещё 10 голов таким же образом. Это то, как мы хотим играть». Санчес участвует в построении игры, но важно, чтобы после ошибок команда продолжала играть в том же духе», - сказал Мареска журналистам.

«Челси» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.