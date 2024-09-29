Артета ответил Гвардиоле

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на требование Хосепа Гвардиолы объясниться за слова о «Манчестер Сити». Ранее испанец сказал, что знает, как все происходит в стане «горожан».

«Я люблю Пепа, никогда не видел, чтобы человек так выкладывался на работе. Причина его успеха в том, что он продолжает испытывать голод до побед. Вот, что я имел в виду. Если нужно, я могу повторить это еще раз, не хочу, чтобы кто-то испортил наши отношения», - передает слова специалиста Football.London.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» провели очный поединок в прошлый уик-энд. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.