Холанн, Мбаппе или Кейн: назван лучший центральный форвард мира

Портал Four Four Two представил свою версию рейтинга лучших центрфорвардов в мировом футболе на сегодняшний день.

Первое место в нем занял норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Вторым стал представитель мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Топ-3 замкнул Гарри Кейн, который защищает цвета мюнхенской «Баварии».

В десятку лучших центральных форвардов мира также попали: Лаутаро Мартинес («Интер»), Виктор Осимхен («Галатасарай»), Александер Исак («Ньюкасл»), Виктор Дьёкереш («Спортинг»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Кай Хаверц («Арсенал») и Хулиан Альварес («Атлетико»).