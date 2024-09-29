Палмер – лишь второй игрок «Челси» с двумя покерами в АПЛ

Футболист «Челси» Коул Палмер во второй раз забил четыре гола в матче Премьер-лиги.

22-летний атакующий хавбек оформил покер во встрече с «Брайтоном», которая прошла в субботу (4:2). Для англичанина это уже второй подобный случай: в прошлом сезоне он четырежды поражал ворота «Эвертона» (6:0). Таким образом, Палмер стал лишь вторым в истории игроком, дважды оформлявшим покер в АПЛ за «Челси». Первым это достижение покорил легендарный экс-полузащитник Фрэнк Лэмпард.

Коул Палмер перешёл в «Челси» летом прошлого года из «Манчестер Сити». На его счету в общей сложности 28 голов в 39 поединках за «синих» в чемпионате Англии.