Палмер: «Я не отрабатывал штрафные на тренировках»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер признался, что не работал над исполнением штрафных ударов.

22-летний футболист отметился покером в матче шестого тура Премьер-лиги против «Брайтона» (4:2). Свой третий гол в поединке англичанин забил прямым ударом со штрафного на 31-й минуте.

«Честно говоря, я не отрабатывал штрафные отдельно, просто баловался после тренировок и всё такое», – заявил герой тура в интервью официальному сайту Премьер-лиги.

Коул Палмер вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионата с шестью забитыми голами. Лидером гонки голеадоров остаётся Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), отличившийся десять раз.