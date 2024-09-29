Салах сравнялся с Агуэро по голам и ассистам в АПЛ – выше только пять игроков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах приблизился к пятёрке самых результативных игроков Премьер-лиги за всю историю.

Египетский футболист забил победный гол в субботнем матче против «Вулверхэмптона» (2:1), реализовав пенальти. По информации Opta, Салах сравнялся с легендой «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по общему количеству результативных действий в АПЛ – у обоих по 231 голу и ассисту. Выше в рейтинге располагаются только Фрэнк Лэмпард (237), Тьерри Анри (249), Гарри Кейн (259), Райан Гиггз (271) и Уэйн Руни (276).

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Англии 32-летний форвард стал автором четырёх голов и четырёх ассистов в шести матчах.