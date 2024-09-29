Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Люди ждут, что «Манчестер Юнайтед» будет побеждать в каждом матче»

29 Сентября 2024 • 03:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
1 2.35 X 3.80 2 2.85
Через 14 ч. 16 мин.

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об ожиданиях от команды.

В воскресенье «красные дьяволы» сыграют против «Тоттенхэма». В преддверии матча нидерландский наставник побеседовал с журналистами на тему результатов и перспектив «Юнайтед».

«За последние два года наша команда продемонстрировала способность выигрывать трофеи, но сейчас нам нужно быть более последовательными.

Думаю, нас будут оценивать после каждого матча, и это нормально. Все ожидают, что «Манчестер Юнайтед» будет побеждать в каждой игре. Мы знаем об этом, это ни для кого не секрет», – заявил на пресс-конференции тен Хаг.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

Сегодня, 29 Сентября
03:19
Тен Хаг: «Люди ждут, что «Манчестер Юнайтед» будет побеждать в каждом матче»
02:11
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:51
Соланке – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Тоттенхэм» никого не боится»
01:03
Тен Хаг рассказал, как относится к критике
28 Сентября
15:33
Бесплатный прогноз и ставка на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм АПЛ — 29 сентября 2024
14:27
Тен Хаг: «Очень приятно, что реабилитация Йоро идёт в правильном направлении»
11:06
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм чемпионата Англии — 29 сентября 2024
06:37
Диалло: «Майну станет одним из лучших в истории «Манчестер Юнайтед»
05:22
Диалло назвал самого быстрого игрока «Манчестер Юнайтед»
05:13
Два манчестерских гранда поспорят за звёздного защитника из Бундеслиги
04:12
Диалло: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и АПЛ с «Манчестер Юнайтед»
27 Сентября
18:33
Актуальная ставка и прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм АПЛ — 29 сентября 2024
17:19
Постекоглу допускает, что Сон сыграет с «Манчестер Юнайтед»
16:35
Постекоглу поддержал тен Хага перед игрой на «Олд Траффорд»
16:22
Постекоглу – о состоянии Сона: «Он не так уж плох»
03:37
В «Манчестер Юнайтед» ставят цель выиграть АПЛ до 2028 года
02:02
Тен Хаг поделился мнением о проблемах Бруну Фернандеша 1
00:10
Тен Хаг высказался о результативности Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»
26 Сентября
19:51
Тен Хаг назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед» 4
04:09
«Интер» и «Тоттенхэм» могут провернуть громкий обмен
25 Сентября
17:38
Тен Хаг: «Сейчас Мазрауи играет ещё лучше, чем когда был у меня в «Аяксе»
16:18
Сон: «Я всё отдам ради «Тоттенхэма»
24 Сентября
20:51
Йоро: «Для меня «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в мире» 1
17:51
Мазрауи считает, что болельщики «Манчестер Юнайтед» довольны его трансфером
17:35
Мазрауи объяснил, почему перешёл из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»
23 Сентября
06:45
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной США
05:56
Четыре топ-клуба АПЛ поспорят за одного из самых результативных игроков Европы 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Анчелотти недоволен Винисиусом в «Реале» – известна причина Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много Ловчев высказался о предстоящем дерби «Локомотив» - «Спартак»
«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
Спортивные новости
Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.09.24 в 16:00
Ипсвич Ипсвич
Астон Вилла Астон Вилла
5.00 3.85 1.63
Видео
29.09.24 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.17 3.45 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Сентября
03:57 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Я не отрабатывал штрафные на тренировках»
03:37 · Англия. Премьер-лига
Салах сравнялся с Агуэро по голам и ассистам в АПЛ – выше только пять игроков
03:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Люди ждут, что «Манчестер Юнайтед» будет побеждать в каждом матче»
02:59 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» сделал выбор в пользу молодых игроков»
01:51 · Англия. Премьер-лига
Соланке – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Тоттенхэм» никого не боится»
01:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, как относится к критике
00:42 · Англия. Премьер-лига
Палмер – лучший по результативным действиям в АПЛ с начала прошлого сезона
28 Сентября
23:22 · Англия. Премьер-лига
Палмер – о своём покере: «Я должен был забить пять или шесть»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Слот ответил, насколько серьёзна травма Робертсона
22:32 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ согласовали закрытие летнего трансферного окна до начала сезона
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» и возглавил Премьер-лигу 1
19:50 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о Палмере после покера
19:44 · Англия. Премьер-лига
Мареска дал комментарий после победы над «Брайтоном»
19:40 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Арсенала» Мартинелли дал комментарий после победы над «Лестером»
19:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – об ушибах Холанна: «Это Премьер-лига»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола после потери очков высказался об игре без Родри
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» только на 90-й минуте дожал «Лестер» 2
19:01 · Англия. Премьер-лига
Покер Палмера за полтайма позволил «Челси» одолеть «Брайтон» 3
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Фулхэм» победили в своих матчах
18:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Нуньеса в заявке на матч АПЛ
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» объявил состав на игру АПЛ против «волков»
17:55 · Англия. Премьер-лига
Впервые в истории АПЛ: Палмер оформил покер в первом тайме
17:49 · Англия. Премьер-лига
Не «Барселона»: Назван неожиданный фаворит на трансфер Нико Уильямса 1 слухи
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» вошёл в историю АПЛ с невероятным достижением
Все новости