Тен Хаг: «Люди ждут, что «Манчестер Юнайтед» будет побеждать в каждом матче»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает об ожиданиях от команды.

В воскресенье «красные дьяволы» сыграют против «Тоттенхэма». В преддверии матча нидерландский наставник побеседовал с журналистами на тему результатов и перспектив «Юнайтед».

«За последние два года наша команда продемонстрировала способность выигрывать трофеи, но сейчас нам нужно быть более последовательными.

Думаю, нас будут оценивать после каждого матча, и это нормально. Все ожидают, что «Манчестер Юнайтед» будет побеждать в каждой игре. Мы знаем об этом, это ни для кого не секрет», – заявил на пресс-конференции тен Хаг.