Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» сделал выбор в пользу молодых игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призывает болельщиков набраться терпения.

По словам специалиста, клуб сделал ставку на омоложение состава, поэтому ждать немедленных результатов было бы неуместно.

«Да, в последние два сезона мы предпочитаем подписывать молодых игроков – таков наш выбор.

Я понимаю, какое впечатление сложилось у многих, ведь «Манчестер Юнайтед» – клуб с великой историей. Но это наш выбор, и он также связан с финансовыми ограничениями, которые имеют место быть.

Мы сделали выбор в пользу молодых игроков, и в настоящий момент не стоит ожидать, что они будут играть на самом высоком уровне», – приводит журналист Фабрицио Романо слова тен Хага.