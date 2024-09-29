«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: Возможные стартовые составы на центральный матч тура АПЛ

В шестом туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на эту встречу.

«Манчестер Юнайтед»: Онана (вр), Далот, Лисандро Мартинес, де Лигт, Мазрауи, Майну, Угарте, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Гарначо, Зиркзее.

«Тоттенхэм»: Викарио (вр), Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро, Мэддисон, Бентанкур, Кулушевски, Сон, Соланке, Джонсон.

В стане «Манчестер Юнайтед» травмированы защитники Виктор Линделёф, Люк Шоу, Тирелл Маласиа и Лени Йоро, полузащитник Мейсон Маунт; в стане «Тоттенхэма» – вингер Уилсон Одоберт и нападающий Ришарлисон.

В пяти предыдущих турах «МЮ» и «Тоттенхэм» набрали по семь очков. В субботу на прошлой неделе в рамках АПЛ «Ман Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а «Тоттенхэм» обыграл «Брентфорд» (3:1).

В середине уходящей недели «красные дьяволы» и «шпоры» стартовали в общем этапе Лиги Европы. Там «Манчестер Юнайтед» встретился с «Твенте» (1:1), а «Тоттенхэм» – с «Карабахом» (3:0).

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» пройдёт сегодня, 29 сентября. Начало – в 18:30 мск. Место проведения встречи – «Олд Траффорд». Текстовая онлайн-трансляция будет проведена по этой ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов