Соланке – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Тоттенхэм» никого не боится»

Нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед».

Команды встретятся на «Олд Траффорд» в воскресном поединке шестого тура Премьер-лиги. Начало – в 18:30 по московскому времени.

«Мы никого не боимся, поэтому отправимся туда и будем играть первым номером.

Одна из причин, почему я перешёл в «Тоттенхэм», – стиль игры, который очень мне подходит. Я люблю такой футбол. Когда у команды всё получается, мы доминируем над соперниками. Благодаря этому у меня чаще возникают голевые моменты», – приводит журналист Дэвид Хитнер слова Соланке, перешедшего в «Тоттенхэм» из «Борнмута» минувшим летом.