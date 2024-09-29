Тен Хаг рассказал, как относится к критике

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о своём отношении к критике, через которую приходится проходить ему и команде.

«Красные дьяволы» не слишком удачно начали сезон, и в прессе вновь получили распространения слухи о возможном увольнении нидерландского наставника.

«Важно с уважением относиться к критике. У каждого может быть своё видение футбола. Когда ты работаешь тренером, тебе приходится с этим сталкиваться, но я не могу принимать во внимание всю критику.

Я не читаю всё подряд, так как это невозможно, да и не особо мне интересно. Иногда я пытаюсь что-то узнать, бывают полезные советы. Но главное для меня – оставаться хладнокровным и видеть, на какой стадии развития находится команда, в чём мы можем стать лучше», – цитирует The United Stand тен Хага.