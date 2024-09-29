Палмер – лучший по результативным действиям в АПЛ с начала прошлого сезона

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер отметился покером в матче против «Брайтона».

Встреча завершилась со счётом 4:2, а лидер атаки «синих» стал автором всех четырёх голов своей команды. Как отмечает Squawka, теперь именно Палмер лидирует в рейтинге игроков с наибольшим количеством голов и ассистов в Премьер-лиге с начала прошлого сезона – 43 результативных действия. 22-летний англичанин опередил Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» (42). Третью строчку делят Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Олли Уоткинс из «Астон Виллы» – по 36.

В текущем розыгрыше АПЛ в активе Коула Палмера шесть голов и четыре голевых паса в шести матчах.