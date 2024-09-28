Палмер – о своём покере: «Я должен был забить пять или шесть»

Футболист «Челси» Коул Палмер высказался о своём покере в матче Премьер-лиги против «Брайтона» (4:2).

Атакующий полузащитник стал автором всех голов своей команды, причём все его мячи были забиты с 21-й по 41-ю минуту.

«Я должен был забить пять или шесть! Я расстроился, когда упустил первый шанс, но, учитывая стиль игры соперника и высокую линию обороны, я чувствовал, что у нас будет ещё много моментов», – заявил в послематчевой беседе с BBC герой встречи.

На счету Коула Палмера теперь шесть забитых мячей в текущем розыгрыше Премьер-лиги – второй показатель после Эрлинга Холанна (десять).