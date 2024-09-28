Слот ответил, насколько серьёзна травма Робертсона

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал повреждение Эндрю Робертсона.

Левый защитник был заменён в концовке матча Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (2:1). По словам тренера «красных», проблема шотландца не должна оказаться серьёзной.

«Не думаю, что это станет большой проблемой, хотя никогда не знаешь наверняка. Как мне кажется, у него просто ушиб», – заявил Слот в послематчевой беседе с журналистами.

«Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу, воспользовавшись осечкой «Манчестер Сити». Мерсисайдцы набрали 15 очков после шести туров, у «горожан» и «Арсенала» – по 14.

2 октября коллектив Арне Слота сыграет в Лиге чемпионов против итальянской «Болоньи».