Клубы АПЛ согласовали закрытие летнего трансферного окна до начала сезона

Трансферное окно в Англии будет закрываться раньше со следующего года.

Клубы Премьер-лиги приняли план, согласно которому летнее трансферное окно должно закрываться до старта чемпионата, сообщает Times Sport. Мера вступит в силу со следующего года. Предполагается, что трансферный период перед началом сезона-2025/26 завершится 15 августа, перед матчами первого тура.

Напомним, в нынешнем году английские клубы могли совершать сделки вплоть до конца августа, как и в других ведущих европейских чемпионатах.

Текущий розыгрыш Премьер-лиги стартовал 16 августа. В матче открытия «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» (1:0).