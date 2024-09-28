«Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» и возглавил Премьер-лигу

В шестом туре Премьер-лиги Англии «Ливерпуль» гостил у «Вулверхэмптона». До конца первого тайма особых моментов не было. Затем Эндрю Робертсон прострелил с левого фланга во вратарскую, Доминик Собослаи в упор расстреливал ворота хозяев, однако голкипер спас свои ворота каким-то чудом. На 45-й минуте Диогу Жота на левом фланге на скорости ушел от соперника и исполнил подачу в штрафную, а Ибраима Конате, оставшийся впереди после стандарта, головой расстрелял ворота - 0:1.

В начале второго тайма Марио Лемина под прессингом «красных» отдал передачу на Мохамеда Салаха, который с 14 метров с правой не попал в пустые ворота. Вскоре Конате не уследил за выскочившим из-за спины Йоргеном Ларсеном, тот прострелил на Матеуса Кунью, у которого удар в касание не получился, зато Раян Аит-Нури был точен с линии вратарской - 1:1. Тут же пенальти в другие ворота - уверенно его реализовал Салах, пробив в правый от себя угол, а кипер направление удара не угадал - 1:2.

«Волки» остаются в конце таблицы, а «Ливерпуль» стал новым лидером с 15 очками.