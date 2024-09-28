Мареска высказался о Палмере после покера

В субботу «Челси» обыграл на своём поле «Брайтон» со счётом 4:2. Так уж вышло, что все голы в этом матче были забиты ещё в первом тайме, причём в составе лондонцев покер оформил Коул Палмер. После игры комментарий о блеснувшем футболисте дал рулевой «Челси» Энцо Мареска.

«Я знаю Палмера много лет. Он был в команде, когда я тренировал молодёжную команду «Манчестер Сити». Самое лучшее, что он остаётся таким же как человек. Успехи на поле не меняют его жизнь, и это здорово для него. Он забил четыре, хотя мог забить и больше. Я всегда говорю, что игроки должны быть амбициозными и жаждать забить ещё больше», - сказал Мареска в интервью после игры.

Коул Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, оформившим покер в первом тайме.