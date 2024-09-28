Мареска дал комментарий после победы над «Брайтоном»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал комментарий после домашней победы над «Брайтоном» со счётом 4:2 в рамках шестого тура Английской премьер-лиги.

«Это была хорошая игра. Возможно, в некоторые моменты у нас были трудности, но я думаю, что команде нужно учиться и за счёт таких матчей. Я предпочитаю больше владеть мячом, но в начале игры у нас были небольшие проблемы. Мы теряли владение, поскольку соперник немного удивил нас тактически, но в целом мы были довольно хороши», - цитирует Мареску BBC.

Следующий матч «Челси» проведёт в четверг, 3 октября, - против «Гента» в первом туре Лиги конференций.