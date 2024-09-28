Форвард «Арсенала» Мартинелли дал комментарий после победы над «Лестером»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли дал комментарий после победы над «Лестером» (4:2). «Канониры» выиграли за счёт двух голов, забитых в компенсированное ко второму тайму время.

«Я очень доволен игрой. Думаю, мы заслужили победу. Мы играли очень хорошо, хотя нам приходилось страдать. Мы не заслуживали страданий, но смогли выиграть, и это самое главное.

Первый мой гол с марта? Всегда приятно забивать, особенно нам, игрокам атаки. Я доволен голом и голевой передачей. Мы должны сосредоточиться на своей игре, делать свою работу и быть готовыми к следующим матчам», - сказал Мартинелли в послематчевом интервью.