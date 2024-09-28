Гвардиола – об ушибах Холанна: «Это Премьер-лига»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после субботней ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) получил вопрос о нападающем Эрлинге Холанне. Как известно, норвежский форвард получил несколько болезненных ударов в прошедшем матче. В первом тайме у Холанна даже была заметна кровь в области ахилла.

«Холанн получил несколько ушибов? Это Премьер-лига», - коротко ответил Гвардиола в программе BBC Match of the Day.

Теперь Хосеп Гвардиола будет готовить «Манчестер Сити» к матчу Лиги чемпионов против «Слована». Команды сыграют во вторник, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Холанн впервые в сезоне завершил матч АПЛ без гола