Гвардиола после потери очков высказался об игре без Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) получил вопрос о выступлении своей команды в средней линии поля.

«Вы спрашиваете об отсутствии Родри? Просто вы пока единственный, кто не спросил меня сегодня о Родри», - сказал Гвардиола журналисту в программе BBC Match of the Day. «Полузащитники справились хорошо. Конечно, Родри важен для нас, но, к сожалению, до следующего сезона его не будет. Ковачич и Льюис были сегодня великолепны. Бернарду Силва тоже действовал в этой зоне».

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт во вторник, 1 октября, - против «Слована» в Лиге чемпионов.