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«Арсенал» только на 90-й минуте дожал «Лестер»

28 Сентября 2024 • 19:03 Комментировать (2)
Арсенал
4:2
Лестер

В шестом туре чемпионата Англии «Арсенал» принимал «Лестер» и создал в разы больше моментов, но гости поразили реализацией редких шансов.

На 20-й минуте Юрриен Тимбер с правого края прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Габриэл Мартинелли в одно касание низом пробил в левый угол, мяч покатился довольно слабо, однако голкипер среагировать не сумел - 1:0. Тут же Кай Хаверц из глубины отдал передачу в левую часть штрафной на Мартинелли, который плотно пробил в ближний верхний угол, а кипер с трудом справился с этим выстрелом. На 45-й минуте Мартинелли слева вошёл в штрафную «Лестера» и прострелил в центр на Леандро Троссара, который без сопротивления с 7 метров пробил в правый нижний угол - 2:0.

В первой атаке второго тайма стандарт на левом фланге заработали гости - Факундо Буонанотте выполнил кросс в центр штрафной, откуда головой пробил Джеймс Джастин, мяч по пути зацепил Хаверца, изменил направление и влетел в левый угол - 2:1. Угловой, Букайо Сака навесил в центр вратарской, откуда головой в упор пробил Габриэл, вратарь справился, однако мяч отскочил к Тимберу, а тот с пяти метров добавил выше цели. Удар Саки из правой части штрафной заблокировал защитник, однако мяч отскочил в центр к Троссару, который с 10 метров приложился в правую штангу. Уилфред Ндиди с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, а Джастин в одно касание пробил по летящему мячу и попал точно в левый угол от штанги - 2:2. Удар Саки из правой части штрафной был заблокирован, зато мяч пришёл в центр вратарской, откуда в упор стрельнул Хаверц, но голкипер «Лестера» фантастическим образом свою команду выручил. Только на 90-й минуте «канониры» вырвали победу - угловой на правом фланге, Сака навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Троссар в одно касание прострелил вдоль ворот, а Уилфред Ндиди из пределов вратарской «срезал» мяч в собственные ворота - 3:2. Жезус из правой части штрафной пробил в дальний угол, кипер парировал мяч перед собой, после чего снаряд от игрока «Лестера» отскочил к левой штанге, откуда Хаверц пробил в пустой створ. Судья отменил гол, но ВАР исправил ошибку - 4:2.

«Арсенал» добился важной победы и настиг «Манчестер Сити» на первом месте, соперник - восьмой.

Протокол игры  
Арсенал4:2Лестер
(1:0) Мартинелли Габриэл20'  
(2:0) Троссар Леандро45'  
  47'Джастин Джеймс (2:1)
  63'Джастин Джеймс (2:2)
(3:2) Троссар Леандро90'  
(4:2) Хаверц Кай90'  
Райя ДавидТимбер ЮрриенСалиба Вильям  46'Габриэль дос СантосКалафьори Риккардо  49'Парти Томас 85' (Нванери Итан ( 85') Райс ДекланСака БукайоТроссар Леандро 90' (Жезус Габриэль ( 90') Мартинелли Габриэл 74' (Стерлинг Рахим ( 74') Хаверц Кай
Запасные: Николс ДжошКивёр ЯкубНето МурараЛьюис-Скелли МайлсЖоржиньо IIКакурри Мальдини
Хермансен МадсДжастин ДжеймсФас ВаутОколи Меме 90' (Фатаву Абдул ( 90') Кристиансен ВикторУинкс ГарриСкипп Оливер  50' 90' (Эдуар Одсонн ( 90') Буонанотте Факундо  70' 85' (Айю Джордан ( 85') Ндиди Уилфред  31' 90' (Эль-Ханнус Билаль ( 90') Мавидиди Стефи 90' (Рид Бобби ( 90') Варди Джейми  21'
Запасные: Коуди КонорРикарду Перейра IIЧодури ХамзаУорд Дэнни II
28 сентября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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LMI
28 Сентября 2024 в 19:28
Весь второй тайм, ну практически весь - без последних 15 минут, полная лажа, полнейшая потеря концентрации. Так нельзя из года в год наступать на одни и те же грабли
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Zed2891
28 Сентября 2024 в 19:07
Отскок Петрович. Жезус и Хаверц просто ужасны.
А тем временем Челси очень напрягает. Сыгрались новые баклажаны. Палмер просто зверь. Джексон неплох. Сейчас ещё Мудрика и Энцо выкинуть и норм команда вырисовывается.
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