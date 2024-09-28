«Арсенал» только на 90-й минуте дожал «Лестер»

В шестом туре чемпионата Англии «Арсенал» принимал «Лестер» и создал в разы больше моментов, но гости поразили реализацией редких шансов.

На 20-й минуте Юрриен Тимбер с правого края прострелил к одиннадцатиметровой отметке, откуда Габриэл Мартинелли в одно касание низом пробил в левый угол, мяч покатился довольно слабо, однако голкипер среагировать не сумел - 1:0. Тут же Кай Хаверц из глубины отдал передачу в левую часть штрафной на Мартинелли, который плотно пробил в ближний верхний угол, а кипер с трудом справился с этим выстрелом. На 45-й минуте Мартинелли слева вошёл в штрафную «Лестера» и прострелил в центр на Леандро Троссара, который без сопротивления с 7 метров пробил в правый нижний угол - 2:0.

В первой атаке второго тайма стандарт на левом фланге заработали гости - Факундо Буонанотте выполнил кросс в центр штрафной, откуда головой пробил Джеймс Джастин, мяч по пути зацепил Хаверца, изменил направление и влетел в левый угол - 2:1. Угловой, Букайо Сака навесил в центр вратарской, откуда головой в упор пробил Габриэл, вратарь справился, однако мяч отскочил к Тимберу, а тот с пяти метров добавил выше цели. Удар Саки из правой части штрафной заблокировал защитник, однако мяч отскочил в центр к Троссару, который с 10 метров приложился в правую штангу. Уилфред Ндиди с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, а Джастин в одно касание пробил по летящему мячу и попал точно в левый угол от штанги - 2:2. Удар Саки из правой части штрафной был заблокирован, зато мяч пришёл в центр вратарской, откуда в упор стрельнул Хаверц, но голкипер «Лестера» фантастическим образом свою команду выручил. Только на 90-й минуте «канониры» вырвали победу - угловой на правом фланге, Сака навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Троссар в одно касание прострелил вдоль ворот, а Уилфред Ндиди из пределов вратарской «срезал» мяч в собственные ворота - 3:2. Жезус из правой части штрафной пробил в дальний угол, кипер парировал мяч перед собой, после чего снаряд от игрока «Лестера» отскочил к левой штанге, откуда Хаверц пробил в пустой створ. Судья отменил гол, но ВАР исправил ошибку - 4:2.

«Арсенал» добился важной победы и настиг «Манчестер Сити» на первом месте, соперник - восьмой.