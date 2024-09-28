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Покер Палмера за полтайма позволил «Челси» одолеть «Брайтон»

28 Сентября 2024 • 19:01 Комментировать (1)
Челси
4:2
Брайтон

«Челси» с «Брайтоном» выдали результативный матч в шестом туре Премьер-лиги.

В дебюте Каору Митома получил передачу на левом фланге и отдал передачу в центр штрафной, Жоржиньо Рюттер ткнул головой сферу в ворота, в то время, как кипер вышел из рамки и явно ошибся, не добравшись до снаряда, - 0:1. В ответ вывалился по центру на ворота Коул Палмер, пробил мимо голкипера, подрезая мяч в ворота, но тот попал в итоге в штангу. В следующей атаке Палмер все же забил, но из офсайда. Еще две минуты, и Николас Джексон не пожадничал, отдав на Палмера, который отправил мяч в пустой створ - 1:1. Снова передача с правого края в центр, и Джедон Санчо отправляет мяч в сетку, но и здесь отмена - вне игры. Вскоре вышел вперед «Челси» - Палмер пробил в левый от себя угол и был точен - 2:1. Штрафной удар исполнил Палмер, и в итоге почти с 30 метров он направил мяч в правую «девятку» - 3:1. Просто взял да и выкатил кипер «Челси» мяч на соперника, Карлос Балеба вышел на ворота и спокойно отправил сферу в сетку - 3:2. Еще в первом тайме «синие» забили снова - передача на Палмера на левый край, который выполнил удар в ближний угол при попустительстве голкипера - 4:2.

Во втором тайме Марк Кукурелья забил гол в ворота соперника после подачи углового, но был в офсайде.

«Челси» идет на третьем месте с отставанием в очко от лидеров, соперник третий с конца.

Протокол игры  
Челси4:2Брайтон
  7'Рюттер Жоржиньо (0:1)
(1:1) Палмер Коул21'  
(2:1) Палмер Коул28'  
(3:1) Палмер Коул31'  
  34'Балеба Карлос (3:2)
(4:2) Палмер Коул41'  
Санчес РобертГюсто МалоФофана Уэсли  78'Колвилл ЛевиКукурелья Марк  33' 70' (Вейга Ренату ( 70') Кайседо МойсесФернандес Энцо  29' 79' (Нкунку Кристофер ( 79') Мадуэке Нони 63' (Нету Педру ( 63') Палмер КоулСанчо Джедон 71' (Мудрик Михаил ( 71') Джексон Николас 79' (Лавия Ромео ( 79')
Запасные: Дисаси АксельЙоргенсен ФилипАдарабиойо ОлуватосинФелиш Жоау
Вербрюгген БартКадыоглу Ферди 71' (Минте Янкуба ( 71') Уэбстер Адам 57' (Аяри Ясин ( 57') Данк Льюис  27'Эступиньян Первис  29'Балеба КарлосВиффер Матс 57' (Роша Игор II ( 57') Хиншелвуд ДжекРюттер Жоржиньо 71' (Энсисо Хулио ( 71') Уэлбек Данни 81' (Фергюсон Эван ( 81') Митома Каору
Запасные: Самюэлс ИмариСтил ДжейсонМодер ЯкубЛемпти Тарик
28 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Комментарии (1) Все комментарии
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Essien
28 Сентября 2024 в 19:40
Палмер красавчик!!! Даёшь столько же в каждом следующем матче!!!)))
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