Покер Палмера за полтайма позволил «Челси» одолеть «Брайтон»

«Челси» с «Брайтоном» выдали результативный матч в шестом туре Премьер-лиги.

В дебюте Каору Митома получил передачу на левом фланге и отдал передачу в центр штрафной, Жоржиньо Рюттер ткнул головой сферу в ворота, в то время, как кипер вышел из рамки и явно ошибся, не добравшись до снаряда, - 0:1. В ответ вывалился по центру на ворота Коул Палмер, пробил мимо голкипера, подрезая мяч в ворота, но тот попал в итоге в штангу. В следующей атаке Палмер все же забил, но из офсайда. Еще две минуты, и Николас Джексон не пожадничал, отдав на Палмера, который отправил мяч в пустой створ - 1:1. Снова передача с правого края в центр, и Джедон Санчо отправляет мяч в сетку, но и здесь отмена - вне игры. Вскоре вышел вперед «Челси» - Палмер пробил в левый от себя угол и был точен - 2:1. Штрафной удар исполнил Палмер, и в итоге почти с 30 метров он направил мяч в правую «девятку» - 3:1. Просто взял да и выкатил кипер «Челси» мяч на соперника, Карлос Балеба вышел на ворота и спокойно отправил сферу в сетку - 3:2. Еще в первом тайме «синие» забили снова - передача на Палмера на левый край, который выполнил удар в ближний угол при попустительстве голкипера - 4:2.

Во втором тайме Марк Кукурелья забил гол в ворота соперника после подачи углового, но был в офсайде.

«Челси» идет на третьем месте с отставанием в очко от лидеров, соперник третий с конца.